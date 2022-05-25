الأمم المتحدة: هناك احتمال لنشوب صراع نووي في أوكرانيا

اعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، راميش راجا سينغهام، أن احتمال نشوب صراع نووي في أوكرانيا أصبح ممكنا.

وحسب قوله، لا يزال العديد من المدنيين في أوكرانيا محرومين من الطعام والماء والكهرباء.

وقال: "ولم يكن من الممكن تصور احتمال نشوب صراع نووي في يوم من الأيام، الآن أصبح ذلك ممكنا مرة أخرى".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن مخاطر اندلاع حرب نووية الآن كبيرة جدا ولا يجب الاستهانة بها، إلا أن الكثيرين يضخمون هذا التهديد بشكل متعمد.

المصدر: نوفوستي