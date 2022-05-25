زاخاروفا: طوكيو تحاول تشويه أهداف أنشطة التدريب المشتركة لروسيا والصين

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن سلطات طوكيو تتحرش بأنشطة التدريب المشتركة التقليدية للقوات المسلحة لروسيا والصين، وتقدم أهدافها بشكل مشوه.

وقال زاخاروفا في بيان نشرته على موقع الوزارة يوم الأربعاء: "لسوء الحظ، هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها كيف تتحرش طوكيو الرسمية بهذه الأحداث التدريبية التقليدية بالفعل للقوات المسلحة للبلدين، وتعرض أهدافها ومحتواها بشكل مشوه، بل وتربطها بالعملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا".

وأضاف الدبلوماسية أن روسيا تراقب عن كثب النشاط العدائي للحكومة اليابانية، وتحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير لتعزيز القدرة الدفاعية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعة جوية مشتركة من حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز Tu-95MS التابعة للقوات الجوية الروسية وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز Khun-6k التابعة لسلاح الجو الصيني، برفقة مقاتلات روسية من طراز Su-30SM، قامت بدوريات جوية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي. وفي مراحل معينة من الطريق، رافقت المجموعة مقاتلات F-2 من سلاح الجو الكوري الجنوبي وF-15 من سلاح الجو الياباني.

وأكد القائد العام للقوات الجوية الروسية، سيرغي سوروفكين، أن الطائرات الروسية والصينية تصرفت بدقة بما يتفق مع أحكام القانون الدولي، ولم يتم انتهاك المجال الجوي للدول الأجنبية، موضحا أن الدوريات المشتركة مخطط لها وليست موجهة ضد دول ثالثة.

المصدر: تاس