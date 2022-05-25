أفغانستان.. مقتل 5 أشخاص في انفجار استهدف مسجدا بالعاصمة كابل (فيديو)

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا وقع في مسجد بالعاصمة كابل مساء الأربعاء، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 بجروح.

وذكرت الوزارة أن القنبلة كانت مزروعة داخل مروحة في المسجد.

ولم تعلن أي مجموعة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

ونشر نشطاء موقع فيديو من داخل المسجد الذي تم استهدافه.

Many casualties in bombs attack in a mosque in #Kabul and in passenger vehicles in the northern city of Mazar-i-Sharif pic.twitter.com/B89nmtba6O — AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) May 25, 2022

وفي وقت سابق، قتل تسعة أشخاص على الأقل جراء استهداف ثلاث حافلات صغيرة بقنابل في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان الأربعاء، وفق ما أعلنت الشرطة.

وتراجع عدد الهجمات في أنحاء البلاد منذ أن سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، لكن عدة مدن شهدت تفجيرات خلال شهر رمضان وتواصلت بعد الشهر الكريم.

المصدر: وكالات