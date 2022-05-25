قالن: إذا لم يتم تبديد مخاوف تركيا الأمنية فلن تتقدم عملية انضمام السويد وفنلندا للناتو

أكد إبراهيم قالن ممثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه إذا لم يتم تبديد مخاوف تركيا الأمنية بخطوات ملموسة في جدول زمني معين فلن تتقدم عملية انضمام السويد وفنلندا للناتو.

وصرح قالن بأن أنقرة لمست موقفا إيجابيا تجاه رفع العقوبات الغربية عن منتجات الصناعات الدفاعية التركية.

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وبحث وفدان من السويد وفنلندا مع مسؤولين أتراك في أنقرة ملف سعي ستوكهولم وهلسنكي إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتبدي تركيا اعتراضها على الخطوة وتضع شروطا لتغيير موقفها.

وكان سفيرا فنلندا والسويد لدى "الناتو" كلاوس كورهونين وأكسيل ويرنهوف، قد سلما يوم 18 مايو الجاري طلبات انضمام بلديهما إلى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ.

وتبعا لذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لن تدعم قبول السويد وفنلندا في "الناتو" حتى تحددا موقفيهما تجاه المنظمات الإرهابية، ولا سيما حزب العمال الكردستاني، الذي تعده تركيا تنظيما إرهابيا.

وقد أدلى أردوغان ببيان بهذا الشأن في 16 مايو أشار فيه إلى أنه يعارض انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" نظرا لرفض هاتين الدولتين تسليم الأشخاص المتورطين في أنشطة حزب العمال الكردستاني إلى تركيا، إلا أنه عاد وصرح في 21 مايو أن تركيا ستدعم دخول السويد وفنلندا إذا أظهرت ستوكهولم وهلسنكي تضامنا واضحا مع أنقرة بشأن مخاوفها الأمنية.

المصدر: وكالات