مقتل ثلاثة قرويين على الأقل ذبحا في موزمبيق

ذكرت الشرطة في موزمبيق، اليوم الأربعاء، أنه تم قطع رؤوس ثلاثة قرويين على الأقل وخطف نساء في هجمات "جهادية" جديدة في شمال شرق البلاد.

وقال قائد الشرطة الإقليمية فيسينتي شيكوت لوكالة "فرانس برس" إن "ارهابيين اقتحموا الجمعة مزارع في قرية أولى في منطقة ماكوميا وقطعوا رؤوس ثلاثة مواطنين وخطفوا نساء"، مضيفا: "بعد ذلك توجهوا إلى مزرعة اخرى حيث قطعوا رؤوس أشخاص آخرين" دون أن يحدد العدد.

وأفاد المسؤول الأمني بأن "مقاتلين إسلاميين متطرفين هاجموا الأحد قرية شيكومو حيث وقع تبادل لإطلاق النار مع جنود كانوا متمركزين في مكان قريب، وأحرقوا صباح الأربعاء قرية في منطقة ماكوميا".

وفقا لمنظمة Acled غير الحكومية التي تجمع بيانات في مناطق النزاع، تم قطع رؤوس ستة أشخاص على الأقل في أعمال العنف الجديدة هذه.

المصدر: "أ ف ب"