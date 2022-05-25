المفوضية الأوروبية: إقرار الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا قد يتطلب أياما أو أسابيع

أكدت المفوضية الأوروبية أن إقرار الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا قد يتطلب أياما أو أسابيع.

وأفادت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت يوم الأربعاء بأن التوصل إلى حل وسط بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا والتي تتضمن حظرا على واردات النفط، قد يستغرق أياما وربما أسابيع.

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وقالت خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن "مصلحتنا بالطبع، هي المساعدة في إيجاد حل وسط، ولكن من السابق لأوانه تحديد متى يمكن أن يحدث ذلك وفي أي سياق".

وأشارت إلى أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على اتصال مع جميع أقرانها في المجلس الأوروبي، وتحاول على وجه الخصوص إيجاد حل للمضي قدما والموافقة على الحزمة السادسة من العقوبات التي اقترحتها المفوضية وزارت بودابست للتباحث مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان لإيجاد حل.

وأكدت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي "تواصل الاتصالات على جميع المستويات بهدف الموافقة على الحزمة في أسرع وقت ممكن".

وكانت فون دير لاين قد استبعدت في تصريحات الثلاثاء بمنتدى دافوس التوصل إلى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر تدريجي على النفط الروسي في قمة المجلس الأوروبي المقررة نهاية الشهر الجاري.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية