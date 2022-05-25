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بينيت لوكالة الطاقة: حان الوقت كي تقولوا لإيران كفى

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بينيت لوكالة الطاقة: حان الوقت كي تقولوا لإيران كفى
Globallookpress
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طالبت إسرائيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تتخذ موقفا صارما من إيران في ضوء ما قالت إنه دليل جديد على "نشاط نووي ممنوع"، وجهود إيرانية للتقدم نحو امتلاك أسلحة نووية.

واعتمد رئيس الوزراء نفتالي بينيت على ما كانت أشارت إليه حكومته من أن ثمة وثائق تثبت أن إيران تخدع الوكالة الذرية بشأن برنامجها النووي، ووصف ذلك بأنه "جرس إنذار للعالم"، وبأنه "دليل إضافي على الجهود الإيرانية للتقدم نحو امتلاك أسلحة نووية".

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ووصف بينيت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها هيئة مهنية تعمل بمثابة "حارس البوابة" الدولي ضد انتشار الأسلحة النووية، وقال إنه "وبصرف النظر عن الخداع، فإن الوثائق تشهد على نشاط نووي ممنوع ومستمر، ما يكشف عن قضايا جديدة تتطلب التحقيق".

وتوجه بينيت إلى الوكالة قائلا إنه، "في ضوء ما تقدم، حان الوقت لكي يوجه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة واضحة لإيران: كفى".

 

المصدر: RT

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