إيران وروسيا ترغبان بتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والتجارة

أكد مسؤولون في طهران وموسكو العمل على تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والتجارة، وذلك في تصريحات على هامش زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لإيران.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي بعد لقائه نوفاك إن "إيران وروسيا تخضعان لعقوبات ظالمة يمكن أن يتم تحييد أثرها من خلال العمل معا وتطوير العلاقات في مجالات مختلفة"، وفق ما نقلت عنه وكالة "سانا" التابعة للوزارة.

أما نوفاك فشدد على أن "الطاقة هي أحد القطاعات الأكثر أهمية في تعاوننا التجاري والاقتصادي"، مشيرا إلى أنه بحث مع المسؤولين في طهران إمكانات مبادلة النفط والغاز، إضافة الى زيادة الاستثمارات المشتركة في مشاريع النفط والغاز".

وقال وزير النفط الإيراني إنه "تم التوصل الى اتفاقات جيدة في مجال سكك الحديد، النقل البري، الشحن والطيران"، معتبرا أنه لدى الطرفين "قدرات جيدة للتعاون في قطاع الطاقة والمصارف والنقل والزراعة والطاقة النووية والصناعة والتجارة".

المصدر: "أ ف ب"