الهند.. السجن مدى الحياة لزعيم انفصالي كشميري (صورة)

قضت محكمة هندية يوم الأربعاء على زعيم انفصالي كشميري بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالإرهاب والتحريض على الفتنة.

وأدى ذلك إلى اشتباك بين متظاهرين والشرطة وإغلاق جزئي للأنشطة الاقتصادية في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

وقاد محمد ياسين مالك، 56 عاما، "جبهة تحرير جامو وكشمير" المحظورة، وهي واحدة من أولى الجماعات المتمردة المسلحة في المنطقة التي تسيطر عليها الهند، لكنه تحول لاحقا إلى الوسائل السلمية في السعي لإنهاء الحكم الهندي.

وتم تقسيم كشمير ذات الأغلبية المسلمة بين الهند وباكستان منذ أن منحها المستعمرون البريطانيون الاستقلال في عام 1947، ويطالب كلا البلدين بالمنطقة برمتها وخاضا حربين للسيطرة عليها.

وكان مالك قد اعتقل في 2019 وأدين الأسبوع الماضي بارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال بشكل غير قانوني والانتماء إلى تنظيم إرهابي والتآمر الإجرامي والتحريض على الفتنة.

وقبل صدور الحكم الأربعاء، تجمع عشرات الكشميريين في منزل مالك بسريناغار، كبرى مدن كشمير التي تسيطر عليها الهند.

وسار البعض في الشوارع وهم يهتفون "نريد الحرية" و"لتبتعد الهند".

وأطلقت القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وتم إغلاق المتاجر وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في سريناغار.

وقال ممثلو الإدعاء إن القاضي رفض طلبهم بإصدار حكم بالإعدام.

وحظرت الحكومة "تنظيم مالك" في عام 2019، متهمة إياه بتمويل الإرهاب وإلقاء اللوم عليه في مقتل الأقلية الهندوسية في منطقة الهيمالايا.

واحتج مالك على التهم الموجهة إليه أثناء المحاكمة وقال إنه مناضل من أجل الحرية.

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المصدر: أ ب