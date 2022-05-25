 
مباشر

الكويت.. المحكمة الإدارية تحجز دعوى حجب موقع "نتفليكس" إلى 8 يونيو

أخبار العالم

الكويت.. المحكمة الإدارية تحجز دعوى حجب موقع
Gettyimages.ru
"نتفليكس"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3oz

حجزت المحكمة الإدارية في الكويت يوم الأربعاء الدعوى التي تطالب بإغلاق موقع "نتفليكس" وحجبه في البلاد، إلى 8 يونيو المقبل.

إقرأ المزيد
بعد أزمة فيلم
بعد أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز".. دعوى قضائية بالكويت لحظر منصة "نتفليكس"

وحضر دفاع الحكومة ممثلا في إدارة الفتوى والتشريع أمام المحكمة عن ثلاث جهات وهي وزارة الإعلام ووزارة المواصلات وهيئة الاتصالات، وطالب برفض الدعوى.

كما حضر المدعي المحامي عبد العزيز السبيعي وقدم مذكرة ومقاطع وأدلة طالب المحكمة بالاطلاع عليها، مؤكدا أن هذا الموقع يبث ما من شأنه إفساد والتأثير في مجتمعنا الكويتي وعاداته وتقاليده.

وتأتي هذه الدعوى بسبب الانتقادات التي أثيرت عقب فيلم بث "أصحاب ولا أعز"، حيث ذكر مقدم الدعوى أن المنصة الأمريكية أنتجت وعرضت في الآونة الأخيرة فيلما عربيا تحت عنوان "أصحاب ولا أعز" أثار موجة غضب جماهيري، بسبب دعوته عبر مشاهد عديدة إلى ما وصفه بالانحلال الأخلاقي.

وأوضح أن هذا العمل يخاطب الأسرة العربية مباشرة، محاولا تغيير الفطرة التي خلقها الله عليها.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا