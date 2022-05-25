59% من الأمريكيين يؤيدون فرض قوانين صارمة على حيازة الأسلحة

كشف استطلاع جديد أجري قبل إطلاق النار في تكساس الذي أدى إلى مقتل 19 طفلا ومدرسين اثنين، أن غالبية الأمريكيين يؤيدون تمرير الكونغرس تشريعا للسيطرة على الأسلحة.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته Morning Consult بالتعاون مع Politico، قال 59% من المستطلعين أنه من المهم "للغاية" أو "إلى حد ما" أن يقر القادة المنتخبون في الولايات المتحدة قوانين أكثر صرامة لمراقبة الأسلحة، بينما اعتبر 13% إنه "ليس من المهم للغاية" تمرير قيود الأسلحة، وقال 19% إنه "ليس مهما على الإطلاق".

ووجد الاستطلاع أن 34% قالوا إن القيود المفروضة على ملكية الأسلحة يجب أن تكون أولوية قصوى بالنسبة للكونغرس، بينما قال 22% إنه ينبغي أن تكون ضمن الأولويات ولكن ليس أهمها، واعتبر 23% أن الكونغرس يجب ألا يضع قيودا جديدة على ملكية السلاح.

ورأى 35% أنه من المهم أن تركز الحكومة الفيدرالية على تمرير قوانين أكثر صرامة لمراقبة الأسلحة "لمنع المزيد من عمليات إطلاق النار الجماعية".

المصدر: The Hill