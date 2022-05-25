حوالي 50 ألف مهاجر ينتظرون بالملاجئ تمهيدا لعبور الحدود للولايات المتحدة

أفاد موقع "أكسيوس" بأن ما يصل إلى 50 ألف مهاجر ينتظرون بالملاجئ للحصول على فرصة لعبور الحدود للولايات المتحدة، أملا بوقف العمل بقانون تقييد الدخول إلى البلاد جراء فيروس كورونا.

ووفقا للوثائق الداخلية التي راجعها الموقع فإن حوالي 8 آلاف شخص يحاولون عبور الحدود الجنوبية الغربية كل يوم، وهو يعكس أعدادا متزايدة من المهاجرين من كوبا وكولومبيا وهايتي وبيرو بالإضافة إلى المراكز التقليدية في غواتيمالا وهندوراس والسلفادور والمكسيك.

وتظهر المستندات أن الجمارك وحماية الحدود (CBP) وإدارة الهجرة والجمارك (ICE) تفرج عن ما يقرب من 1200 مهاجر بالغ و1300 فرد من أفراد الأسرة إلى الولايات المتحدة يوميا، مشيرة إلى أن استخبارات وزارة الأمن الداخلي تتعقب ما بين 40 ألف و50 ألف مهاجر ينتظرون الآن في الملاجئ المكسيكية للعبور، وهذا يشمل أكثر من 10 آلاف مهاجر من هايتي.

هذا ويشعر مسؤولو وزارة الأمن الداخلي بالقلق بشأن وجود أموال كافية للتعامل مع عدد الأشخاص الذين يتوقعون محاولة عبورهم الحدود، ويطلبون من البيت الأبيض موارد إضافية.

المصدر: "أكسيوس"