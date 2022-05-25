زاخاروفا: لدى بولندا خطط للتوسع في أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الحقائق تشير إلى أن لدى بولندا خططا للتوسع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث عن ربط ذلك بأفعال موسكو هو مجرد ذريعة.

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "لا يمكن استبعاد أن وارسو تضع خططا لـ" التوسع الزاحف" على أراضي الدولة المجاورة. على الأقل الحقائق تشير إلى ذلك".

وأضافت: "وربط ذلك بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في هذه الحالة لا يعد أكثر من ذريعة".

المصدر: نوفوستي