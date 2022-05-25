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أندرسن تؤكد لتركيا: السويد لا تقدم أموالا ولا أسلحة لـ"منظمات إرهابية"

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أندرسن تؤكد لتركيا: السويد لا تقدم أموالا ولا أسلحة لـ
AP
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أكدت السويد لتركيا اليوم الأربعاء أنها لا تقدم أموالا ولا أسلحة، لـ"منظمات إرهابية"، في حين تهدد أنقرة بعرقلة انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي متهمة إياها بدعم جماعات كردية.

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وقالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم: "لا ندفع أموالا لمنظمات إرهابية، بالتأكيد ولا أسلحة"، في وقت بدأت وفود سويدية وفنلندية الأربعاء محادثات في أنقرة.

وأعلنت تركيا اليوم على لسان وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو أنها تريد الحصول على ضمانات خطية من فنلندا والسويد بشأن "توقفهما عن دعم الإرهابيين" قبل الموافقة على انضمامهما إلى الناتو.

وكانت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي نفت في وقت سابق قيام بلادها بتقديم أي مساعدة مالية أو دعم عسكري للجماعات أو الكيانات الكردية في سوريا.

المصدر: أ ف ب

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