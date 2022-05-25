زاخاروفا: 5 سفن أجنبية غادرت ميناء ماريوبول بعد تطهيره من الألغام

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن 5 سفن أجنبية تمكنت من مغادرة ميناء ماريوبول بعد أن قام خبراء الألغام الروس بتطهيره من الألغام.

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وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن المختصين الروس نقلوا "سفينة دورية على الحدود الأوكرانية كان قد غمرها المتطرفون الأوكرانيون من كتيبة آزوف". بعدها تمكنت خمس سفن أجنبية من المغادرة يوم أمس، الثلاثاء 24 مايو، وخرجت إلى البحر.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن استعداد موسكو لتوفير ممرات إنسانية لفك الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية بشرط أن تنزع كييف الألغام التي زرعتها، وأكدت على أن مشكلة الغذاء العالمي تتطلب اتباع نهج شامل، وموسكو مفتوحة للحوار مع جميع الأطراف.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية