المفوضية الأوروبية تقترح مصادرة أصول وممتلكات منتهكي العقوبات الأوروبية
AP
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اقترحت المفوضية الأوروبية مصادرة أصول وممتلكات منتهكي عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وجاء في بيان صدر عن المفوضية، ونشر اليوم الأربعاء في بروكسل: "تقترح المفوضية الأوروبية اليوم إدخال انتهاك قيود الاتحاد الأوروبي إلى قائمة الجرائم التابعة للاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان: "تهدف مقترحات اليوم إلى ضمان إمكانية مصادرة أصول الأفراد والكيانات المخالفين للتدابير التقييدية بشكل فعال في المستقبل".
المصدر: تاس