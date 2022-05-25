المفوضية الأوروبية تقترح مصادرة أصول وممتلكات منتهكي العقوبات الأوروبية

اقترحت المفوضية الأوروبية مصادرة أصول وممتلكات منتهكي عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

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وجاء في بيان صدر عن المفوضية، ونشر اليوم الأربعاء في بروكسل: "تقترح المفوضية الأوروبية اليوم إدخال انتهاك قيود الاتحاد الأوروبي إلى قائمة الجرائم التابعة للاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان: "تهدف مقترحات اليوم إلى ضمان إمكانية مصادرة أصول الأفراد والكيانات المخالفين للتدابير التقييدية بشكل فعال في المستقبل".

المصدر: تاس