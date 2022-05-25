بينيت ولابيد يرحبان بقرار واشنطن إبقاء الحرس الإيراني على لائحة الإرهاب

علق رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيليان، نفتالي بينيت ويائير لابيد ،على قرار واشنطن إبقاء الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب.

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وقال بينيت: "هذا هو قرار صائب وأخلاقي وعادل اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أطلعني عليه خلال مكالمتنا الأخيرة".

وأضاف: "أرحب بقرار الإدارة الأمريكية وعلى رأسها صديقي الرئيس بايدن بابقاء الحرس الثوري في المكان المناسب له وهو قائمة التنظيمات الإرهابية"، مؤكدا أن "الرئيس بايدن هو صديق حقيقي لدولة إسرائيل وهو يهتم بأمنها وبتحصين قوتها".

من جانبه، شكر لابيد الإدارة الأمريكية على قرارها الأخير، قائلا: "ذلك يعبر عن التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار الشرق الاوسط امتدادا لدفع اتفاقيات ابراهيم إلى الأمام".

وكانت الولايات المتحدة وضعت الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية في أبريل 2019.

المصدر: i24 news