بيسكوف: موقف مدفيديف هام لكننا بانتظار معلومات رسمية

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على ما نشره نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بشأن "مبادرات التسوية" الأوروبية.

وقال بيسكوف إن الكرملين لم يتلق بعد أي صياغة رسمية للخطة الإيطالية للتسوية في أوكرانيا، إلا أنه وصف كلمات دميتري مدفيديف بشأن مبادرات التسوية بالهامة.

وتابع بيسكوف: "بالطبع، فإن موقف مدفيديف هام للغاية، لكني أريد أن أكون منصفا هنا. لقد رأينا وقرأنا وسمعنا بالتأكيد معايير الخطة التي بثتها وسائل الإعلام، إلا أننا لم نتلق بعد أي صياغة رسمية". واقترح بيسكوف انتظار المعلومات الرسمية.

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وكانت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، ومقرها روما، قد ذكرت الأسبوع الماضي أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قد سلم الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خطة سلام من أربع نقاط للتسوية في أوكرانيا، تشمل حياد أوكرانيا، وضمانات دولية، وعملية انضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووضع اتفاقية ثنائية بين كييف وموسكو بشأن القضايا الإقليمية، فضلا عن توقيع معاهدة أمنية جديدة متعددة الأطراف في أوروبا.

من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، هذه الخطط بأنها "تيار هادر من التنظير يطلقه مولعو البيانات والمنحنيات الأوروبيين".

المصدر: نوفوستي