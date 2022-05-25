الرئيس الفرنسي يعلق على مجزرة تكساس

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، على المجزرة التي وقعت في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية، وراح ضحيتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا.

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وقال ماكرون عبر "تويتر": 19 ضحية لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات. قتل أطفال وأستاتذة في هجوم جبان في مدرستهم في تكساس، نتشارك مع الشعب الأمريكي وأولئك الذين يقاتلون لإنهاء العنف صدمتهم وألمهم".

19 victimes n’avaient pas plus de 10 ans. Dans leur école au Texas, des enfants et enseignants ont été lâchement assassinés. Le choc et la peine du peuple américain, la colère de ceux qui luttent pour mettre fin aux violences, nous les partageons. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 25, 2022

وأقدم سلفادور راموس (18 عاما) من سكان بلدة أوفالدي في تكساس، على اقتحام مدرسة مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي مسلحا بمسدس، إضافة إلى بندقية آلية على ما يعتقد، وبدأ بإطلاق نار عشوائيا، ما أدى إلى مصرع 21 شخصا بينهم 19 طفلا.

وقالت السلطات إن المشتبه به أطلق النار على جدته وقتلها قبل أن يهاجم المدرسة.

المصدر: RT