زيلينسكي: "هل الغرب موحد؟ كلا"

انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأربعاء ما وصفه بغياب "وحدة الصف" بين الدول الغربية بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو في إطار منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا: "سؤالي هو التالي: هل هناك وحدة عمليا (في الغرب)؟ أنا لا ألمسها"، مضيفا أنه "بحاجة إلى دعم أوروبا موحدة".

وتساءل الرئيس الأوكراني خلال فطور نظمته بلاده قائلا: "هل هناك وحدة حول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي؟ كلا. بالتالي هل الغرب موحد؟ كلا".

وتابع زيلينسكي تساؤلاته بقوله: "نقطة قوتنا كانت الوحدة داخل البلاد، والآن هذا يعتمد على وحدة الغرب لكي يكون قويا ويدعم بشدة أوكرانيا" في مواجهة روسيا، وحينها "سيكون لدينا تفوق على روسيا حين نكون متحدين فعليا".

وأعرب الرئيس الأوكراني مجددا عن "امتنانه" للرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب مساعدة مالية جديدة ضحمة بقيمة 40 مليار دولار.

وفيما شدد على حاجة نظامه "لدعم من أوروبا متحدة"، استهجن موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بسبب ما وصف بتردده في هذه المرحلة في فرض حظر على النفط الروسي، مضيفا في هذا السياق قوله: "هناك شيء ما لا يسير على ما يرام مع المجر".

المصدر: أ ف ب