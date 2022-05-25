خفض مستوى التهديد الإرهابي في ترانسنيستريا من الأحمر إلى الأصفر

وقع فاديم كراسنوسيلسكي رئيس جمهورية ترانسنيستريا، غير المعترف بها، على مرسوم بشأن خفض مستوى التهديد الإرهابي من الأحمر إلى الأصفر.

وجاء في المرسوم: "تم إلغاء المستوى الأحمر للتهديد الإرهابي، الذي كان ساري المفعول من 26 أبريل إلى 25 مايو 2022، واستبداله بالمستوى الأصفر العالي لمدة 15 يوما".

وأشارت الوثيقة، إلى أن هيئات حماية القانون المحلية، تواصل العمل بشكل مكثف، وتوفير حماية معززة لمرافق البنية التحتية حيث يحتمل وقوع هجمات إرهابية، وتواصل مراقبتها لمنع وضع أي عبوات ناسفة.

إقرأ المزيد

وستستمر عمليات مراقبة تحركات وسائل النقل عبر الحدود، مع المحافظة على نقاط التفتيش عند مداخل المدن.

وتم تشديد نظام تحليق الطائرات بدون طيار، والذي لا يزال ممنوعا بدون موافقة وزارة أمن الدولة.

المصدر: تاس