بعد أيام من عمليات البحث.. العثور على 4 جثث في منجم في بوركينا فاسو

عثر على جثث أربعة من عمال المناجم الثمانية الذين فقدوا منذ منتصف أبريل في منجم غمرته المياه في بوركينا فاسو، بحسب الحكومة.

إقرأ المزيد

وأوضح المتحدث باسم الحكومة ليونيل بيلغ، في بيان، أنه عثر على 4 عمال المفقودين ميتين، داخل المنجم.

وقال: "لسوء الحظ، بعد 39 يوما من عمليات البحث المكثفة، تم العثور على جثث أربعة عمال مناجم هامدة"، مضيفا أن البحث مستمر عن عمال المنجم الأربعة الذين ما زالوا مفقودين".

هذا وفقد ستة من مواطني بوركينا فاسو وتنزاني وزامبي منذ أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في منجم تريفالي للتعدين.

المصدر: أ ف ب