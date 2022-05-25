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الخارجية الروسية: مستعدون لفك حصار الموانئ الأوكرانية لكن على كييف نزع الألغام

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الخارجية الروسية: مستعدون لفك حصار الموانئ الأوكرانية لكن على كييف نزع الألغام
Globallookpress Yulii Zozulia/Keystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلنت الخارجية الروسية عن استعداد موسكو لتوفير ممرات إنسانية لفك الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية، لكن على كييف أولا أن تنزع الألغام التي زرعتها.

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كذلك صرحت الخارجية بأن حل مشكلة الغذاء يتطلب اتباع نهج شامل، وموسكو مفتوحة للحوار مع جميع الأطراف.

وكان الجيش الأوكراني قد قام بتلغيم المخرج المؤدي إلى مصب نهر الدنيبر نحو البحر الأسود، وقالت سلطات المنطقة إنه نتيجة لذلك تبين أن ميناء خيرسون التجاري لم يعد صالحا للاستخدام وتم تعليق الشحن التجاري على طول نهر دنيبر. كذلك دمرت عاصفة عاتية الألغام التي وضعتها القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أوديسا، حتى تم العثور على بعض الألغام متجولة قبالة سواحل تركيا.

المصدر: نوفوستي

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