 
مباشر

موسكو تعلق على مقترح إنشاء قاعدة عسكرية روسية في خيرسون

أخبار العالم

موسكو تعلق على مقترح إنشاء قاعدة عسكرية روسية في خيرسون
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3ju

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في مقاطعة خيرسون الأوكرانية التي وقعت تحت سيطرة القوات الروسية في مارس الماضي، سابق لأوانه.

وقال أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، للصحفيين ردا على سؤال عن مقترح إنشاء قاعدة عسكرية في خيرسون: "من السابق لأوانه التعليق على هذا.. هذه أول مرة أسمع فيها".

إقرأ المزيد
منطقة خيرسون: هدفنا هو الانضمام إلى روسيا
منطقة خيرسون: هدفنا هو الانضمام إلى روسيا

وكان كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية للمنطقة قال لوكالة "نوفوستي" إن سلطات خيرسون ستطلب إقامة قاعدة عسكرية روسية في المنطقة، باعتبارها "ضرورة حيوية" لضمان أمن المنطقة وسكانها.

وأوضح المسؤول أن الجيش الروسي اليوم هو الذي يحمي خيرسون من محاولات القوميين الأوكرانيين المستمرة لشن هجمات صاروخية على مدنها وقراها.

كما أكد ستريمووسوف، أن خيرسون لا تخطط لأن تكون منطقة مستقلة بل تسعى للانضمام إلى روسيا.

المصدر: "نوفوستي"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا