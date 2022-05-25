موسكو تعلق على مقترح إنشاء قاعدة عسكرية روسية في خيرسون

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في مقاطعة خيرسون الأوكرانية التي وقعت تحت سيطرة القوات الروسية في مارس الماضي، سابق لأوانه.

وقال أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، للصحفيين ردا على سؤال عن مقترح إنشاء قاعدة عسكرية في خيرسون: "من السابق لأوانه التعليق على هذا.. هذه أول مرة أسمع فيها".

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وكان كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية للمنطقة قال لوكالة "نوفوستي" إن سلطات خيرسون ستطلب إقامة قاعدة عسكرية روسية في المنطقة، باعتبارها "ضرورة حيوية" لضمان أمن المنطقة وسكانها.

وأوضح المسؤول أن الجيش الروسي اليوم هو الذي يحمي خيرسون من محاولات القوميين الأوكرانيين المستمرة لشن هجمات صاروخية على مدنها وقراها.

كما أكد ستريمووسوف، أن خيرسون لا تخطط لأن تكون منطقة مستقلة بل تسعى للانضمام إلى روسيا.

المصدر: "نوفوستي"