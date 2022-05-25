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زاخاروفا: التخلي عن النفط الروسي سيكون بمثابة انتحار للاتحاد الأوروبي

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زاخاروفا: التخلي عن النفط الروسي سيكون بمثابة انتحار للاتحاد الأوروبي
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رفض الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي في إطار الحزمة السادسة من العقوبات، تحت ضغط أمريكي، سيكون بمثابة انتحار لدول الاتحاد.

وأضافت زاخاروفا: "وعند ذلك، سيشكل ذلك عملية انتحار حقيقية للاتحاد الأوروبي. يجب إدراك ذلك. هذه ميول انتحارية. وينحو للقيام بذلك الأشخاص الذين ليس لديهم تفكير، رغم تواجد الخبراء في الاتحاد الأوروبي. وهم يدركون جيدا أن هذا انتحار جماعي".

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في وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أبلغ رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل بشكل خطي، أن بلاده لا يمكنها دعم العقوبات حتى يتم تزويدها بمزيد من التفاصيل عن التمويل لمساعدة بودابست، في حال التخلي عن النفط الروسي.

المصدر: نوفوستي

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