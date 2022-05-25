صحيفة: الولايات المتحدة وحلفاؤها يمكن أن يضمنوا الملاحة الآمنة في البحر الأسود

كتبت صحيفة "Wall Street Journal" أنه يمكن للولايات المتحدة وحلفائها أن يضمنوا المرور الآمن لسفن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود كجزء من مهمة إنسانية لتجنب خطر مجاعة عالمية.

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وأشارت الصحيفة، أمس الثلاثاء، إلى أن التوصل إلى اتفاق في إطار اتفاقية مقترحة من قبل الأمم المتحدة لإعادة أسمدة البوتاس الروسية والحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية سيكون أفضل حل. وعبرت في الوقت ذاته عن شكوكها بإمكانية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، متهمة روسيا بذلك مسبقا.

وترى الصحيفة أنه من الممكن في هذه الحالة أن تنشئ الولايات المتحدة تحالفا طوعيا غير مرتبط بشكل مباشر مع حلف الناتو سيرسل سفنا لضمان حرية الملاحة.

مع ذلك أكدت الصحيفة أن مثل هذه العملية تتطلب الحصول على موافقة من تركيا التي نفذت التزاماتها وفق اتفاقية مونترو وأغلقت مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية لكل البلدان، مشددة على ضرورة بدء محادثات مع أنقرة بهذا الخصوص في الوقت الراهن.

وعبرت عن اعتقادها أن هذه البعثة البحرية لن تحمل نفس المخاطر مثل منطقة حظر الطيران المقترحة سابقا، إذ أن سفن أعضاء التحالف ستعمل فقط على ضمان مرور السفن عبر المياه الدولية، دون إعاقة حركة السفن الروسية على طولها. ودققت: "لن تكون هناك حاجة لعمل عسكري إذا لم تتدخل روسيا".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة إلى أن القوات المسلحة الروسية تفتح كل يوم ممرا بحريا إنسانية في الاتجاه الجنوبي الغربي من المياه الأوكرانية. في الوقت ذاته تواصل السلطات الأوكرانية تجنب التعاون مع ممثلي الدول الأجنبية والشركات المالكة للسفن في حل مسألة ضمان الخروج الآمن للسفن المحاصرة إلى منطقة التجمع. كما أنه لا يزال هناك خطر على الملاحة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ من انجراف الألغام الأوكرانية التي انتزعت من المرسى على طول ساحل دول البحر الأسود.

المصدر: تاس