محامون يطالبون بالإفراج عن البحارة الروس في السجون اليونانية

يسعى محامون من اليونان وروسيا إلى إطلاق سراح البحارة الروس الموجودين في السجون اليونانية بسبب نقلهم مهاجرين غير شرعيين.

واعتبر المحامون في المؤتمر الدولي "القضايا القانونية والاجتماعية لأزمة الهجرة" الذي عقد مساء الثلاثاء في أثينا أن موكليهم هم ضحايا مجموعة إجرامية متعددة الجنسيات من مهربي البشر.

إقرأ المزيد

وقال القنصل الفخري لروسيا في منطقة بيلوبونيز، المحامي كونستانتينوس ديديس: "لقد زاد عدد حالات البحارة الروس إلى 20. لقد جاء هؤلاء الأشخاص من كراسنودار وفلاديفوستوك وكالينينغراد وأماكن أخرى في روسيا من خلال الإعلانات على الشبكات الاجتماعية، حيث وُعدوا بالعمل السهل في تركيا لنقل السائحين على المراكب الشراعية المتجهة إلى اليونان وإيطاليا. وتمت إدانة جميع البحارة تقريبا في المحاكم اليونانية الابتدائية بجرائم تتعلق بنقل المهاجرين".

وأكد ديديس أن كل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مهربين، لقد جاؤوا ليحصلوا على راتب جيد ويتعلموا مهنة البحار، كما وُعدوا في الإعلانات.

وأيد المحامي اليوناني، إلياس سبيرلياديس، هذه الكلمات وقال: "المشرع اليوناني غير مهتم بمن نظم الأعمال الإجرامية وما سيحدث لهؤلاء الشباب البالغين من العمر 25 عاما والذين سوف يتعفنون أحياء في السجون اليونانية".

المصدر: تاس