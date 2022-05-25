انهيار قطاع البناء في أستراليا

تواجه صناعة البناء في أستراليا تحديات صعبة أطاحت بعدة عمالقة في السوق كان آخرها "Metricon" قبل أيام، والتي تعتبر أكبر شركة بناء في أستراليا كلها.

وتوفي مؤسس الشركة، ماريو بياسين، يوم الاثنين الماضي، ما أثار توقعات انهيارها، ليخرج نائبه بيتر لانجفيلدر وينفي الشائعات.

كما انهارت شركتان عملاقتان في العام الحالي هما "Condevo" و"Probuild" وأرجعتا السبب إلى ارتفاع تكاليف المواد ونقص التوريد، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وتسبب ذلك في انعدام أرباح الشركة ثم التحوّل إلى خسارات فادحة وتأخيرات في مواعيد التسليم ورفع الأسعار.

وتواجه الشركات جميعها اليوم نقصا في العمال والعمالة الماهرة ما يزيد مشاكلها.

وصف الخبير الصناعي الأسترالي أدريان هارت واقع الصناعة اليوم بأنه الأصعب منذ 50 عاما.

المصدر: موقع "أستراليا بالعربي"