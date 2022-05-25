رئيس وزراء بافاريا: الشيء الوحيد الذي يميز ممثل "الخضر" عن العسكري الحقيقي هو تسريحة شعره

وجه زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي الألماني، رئيس وزراء إقليم بافاريا ماركوس زودر، انتقادات إلى حزب الخضر، وبعض أعضائه بسبب خطابهم بشأن النزاع في أوكرانيا.

وقال زودر في تصريح لمجلة "شتيرن" الألمانية بأن "بعض الأشخاص هنا يصلون إلى درجة التصعيد العسكري".

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وخص زودر بانتقاداته رئيس لجنة البوندستاغ للشؤون الأوروبية أنطون هوفرايتر، قائلا "إنه كان في وقت سابق مشاركا في مسيرات عيد الفصح، والآن يتحدث مثل ممثل شركة أسلحة. والشيء الوحيد الذي يميزه عن العسكري الحقيقي هو تسريحة شعره".

وجاء ذلك ردا على انتقادات أعضاء حزب الخضر، وخاصة أنطون هوفرايتر، للمستشار الألماني أولاف شولتز، بسبب "المماطلة" في اتخاذ القرارات بشأن توريدات الأسلحة لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية.

المصدر: تاس