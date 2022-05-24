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البنتاغون: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية لا يهدد الولايات المتحدة

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البنتاغون: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية لا يهدد الولايات المتحدة
Legion-Media Jeremy Christensen
البنتاغون
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أعلنت الشؤون العامة للقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية لا يشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية.

وقالت الشؤوون العامة في بيان نشر على خلفية إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية: "نحن على دراية بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية المتعددة من جمهورية كوريا الشمالية اليوم ونجري تقييما وتشاورا عن كثب مع حلفائنا وشركائنا. 

وأضافت: "هذا الحدث لا يشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية، أو لحلفائنا، لكن إطلاق الصواريخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية. ويبقى التزام الولايات المتحدة قويا بالدفاع عن كوريا واليابان".

المصدر: RT

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