فايننشال تايمز: مشاكل الاقتصاد العالمي تقوض تطوره وتهدد بالركود

حذرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" من أن مشاكل الاقتصاد العالمي تقوض تطوره وتهدد بالركود.

وقالت الصحيفة إن من بين المشكلات الأربع الأكثر إلحاحا في الاقتصاد العالمي، صعوبات التعافي الاقتصادي للصين من جائحة فيروس كورونا، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وارتفاع تكلفة المعيشة في أوروبا، وخطر حدوث أزمة غذائية في البلدان النامية.

وقال روبن بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي: "نحن الآن نخشى الركود العالمي مرة أخرى، ولكن هذه المرة كل شيء أصبح أكثر من حقيقي".

وفي وقت سابق، ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي أنه بينما يسافر السياسيون وكبار رجال الأعمال إلى دافوس، يواجه الاقتصاد العالمي ما قد يكون أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضح الصندوق إن أسباب ذلك تكمن في عدد من العوامل، هي جائحة فيروس كورونا والصراع حول أوكرانيا والتهديد المستمر لتغير المناخ.

المصدر: فاينانشيال تايمز