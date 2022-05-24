بريطانيا تنفي نيتها إرسال سفن عسكرية إلى البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن المملكة المتحدة لا تخطط لنشر سفن حربية في البحر الأسود من أجل فك الحصار عن إمدادات الحبوب الأوكرانية.

ووفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" عن بيان وزارة الدفاع: "لتوضيح التقارير الأخيرة، لا توجد حاليا خطط لنشر سفن حربية بريطانية في البحر الأسود. سوف نواصل العمل بشكل مكثف مع الشركاء الدوليين لإيجاد طرق لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة التايمز أن وزيري خارجية ليتوانيا وبريطانيا غابريليوس لاندسبيرغيس وليز تروس ناقشا خطة لإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود لمرافقة السفن المصدرة للحبوب الأوكرانية.

وأشار الكرملين إلى أنه قبل فتح الموانئ الأوكرانية، بما في ذلك من أجل تصدير الحبوب، يجب تطهيرها من الألغام، لأن الخطر على الشحن لا يزال قائما.

ووفقا للسكرتير الصحفي لرئيس روسيا، دميتري بيسكوف، أدت الإجراءات الأوكرانية بنشر الألغام في المنطقة المائية، والتي جعلت الطريق البحري غير آمن، إلى الوضع الغذائي.

المصدر: نوفوستي