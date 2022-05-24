كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.

وجاء في بيان نقلته وكالة "يونهاب" أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير معروف باتجاه بحر اليابان".

وبحسب الوكالة الكورية الجنوبية، فإن هذا هو الإطلاق السابع عشر لصاروخ الذي تنفذه كوريا الشمالية هذا العام.

وفي وقت سابق، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إن كوريا الديمقراطية ستواصل تعزيز قواتها النووية بأقصى سرعة.

المصدر: يونهاب