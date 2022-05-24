مقتل 21 شخصا في مداهمة أمنية بحي فقير في ريو دي جانيرو

قتل 21 شخصا على الأقل خلال عملية أمنية للشرطة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك بعد عام على مقتل 28 شخصا في عملية اعتبرت الأكثر دموية على الإطلاق في الأحياء الفقيرة للمدينة.

وكانت الشرطة أعلنت ظهرا في حصيلة أولية مقتل 11 شخصا في العملية، لكن الرقم تضاعف تقريبا خلال بضع ساعات بعد نقل جثث عدة عصرا إلى مستشفى قريب، حسب معلومات وكالة "فرانس برس".

وأكدت السلطات الصحية بولاية ريو دي جانيرو نقل 20 جثة إلى مستشفى غيتوليو فارغاس الذي نقل إليه أيضا سبعة جرحى.

والحصيلة لا تشمل قتيلة سقطت في حي فيلا كروزيرو بعدما أصيبت برصاصة طائشة.

وكانت الشرطة أعلنت أنها تعرضت لإطلاق نار فيما كانت تمهد لدخول حي فيلا كروزيرو الفقير الواقع في شمال المدينة لتوقيف "زعماء عصابات إجرامية".

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وأشارت الشرطة إلى حصول تبادل لإطلاق النار أوقع عشرة قتلى يشتبه بأنهم مجرمون، وامرأة مقيمة في الحي أصيبت برصاصة طائشة.

وغالبا ما تنفذ الشرطة عمليات دهم في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات.

وأفادت الشرطة أنها كانت هذه المرة تتعقب زعماء عصابات من أنحاء أخرى من البلاد يتخذون من حي فيلا كروزيرو ملاذا لهم.

وتعد عملية الدهم هذه الأكثر دموية منذ عام في ريو دي جانيرو.

واستهدفت العملية عصابة "كوماندو فيرميليو" (القيادة الحمراء)، التي تعد واحدة من أقوى العصابات الإجرامية في البرازيل.

وقال متحدث باسم الشرطة لمحطة "غلوبو" التلفزيونية البرازيلية إن هذه العصابة "مسؤولة عن أكثر من 80 بالمئة من عمليات إطلاق النار في ريو".

المصدر: فرانس برس