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انتشار صور للفتى الذي نفذ هجوم تكساس بحيازته أسلحة وذخائر (صور)

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انتشار صور للفتى الذي نفذ هجوم تكساس بحيازته أسلحة وذخائر (صور)
Gettyimages.ru
الشرطة الأمريكية
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية صور للفتى الذي نفذ الهجوم على إحدى المدارس في ولاية تكساس، وأسفر عن مقتل 14 تلميذا وأستاذ واحد.

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وتظهر الصور أن الفتى كان مهتما بالأسلحة، حيث كان ينشر على خاصية "ستوريز" عبر "إنستغرام" صورا لأسلحة رشاشة وذخائر بحيازته.

انتشار صور للفتى الذي نفذ هجوم تكساس بحيازته أسلحة وذخائر (صور)
انتشار صور للفتى الذي نفذ هجوم تكساس بحيازته أسلحة وذخائر (صور)
انتشار صور للفتى الذي نفذ هجوم تكساس بحيازته أسلحة وذخائر (صور)
انتشار صور للفتى الذي نفذ هجوم تكساس بحيازته أسلحة وذخائر (صور)

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن المنفذ اسمه سلفادور راموس وهو من مواليد العام 2004، وقد تم قتله على يد أفراد الشرطة خلال تنفيذه للهجوم.

المصدر: RT

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