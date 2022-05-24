المحكمة الأوروبية تعيد الحصانة لنواب "انفصاليين كاتالونيين" تجنبا للملاحقة

Sputnik Елена Шестернина مظاهرة في برشلونة تأييدا للانفصال عن إسبانبا ـ أرشيف

أعادت المحكمة الأوروبية تفعيل حصانات 3 نواب أوروبيين هم انفصاليون كاتالونيون بينهم الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون تجنبا لملاحقات قضائية أطلقها القضاء الإسباني.

وجاء في نص القرار الذي وزعته الهيئة ومقرها لوكسمبورغ: "تعلّق تنفيذ قرارات" اتّخذها البرلمان الأوروبي في التاسع من مارس من العام 2021 في ما يتعلق بكارليس بوتشيمون، وتوني كومين، وكلارا بونساتي.

وكان البرلمان الأوروبي صوّت في ذاك اليوم على رفع حصانة النواب الثلاثة وهم أيضا أعضاء سابقون في حكومة كاتالونيا، ويلاحقهم القضاء الإسباني بتهمة "إثارة الفتنة" منذ المحاولة الانفصالية عن المملكة عام 2017.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017 كان كومين وبونساتي "وزيرين" في الحكومة الإقليمية التي كان يرأسها بوتشيمون، عندما نظّم استفتاء على استقلال الإقليم كان القضاء الإسباني قد حظره.

وسرعان ما أصدر القضاء الإسباني مذكّرات توقيف أوروبية بحقهم اعترضوا عليها أمام هيئات قضائية عدة في البلدان التي لجأوا إليها تجنبا لتوقيفهم على الأراضي الإسبانية.

وكانت المحكمة الأوروبية قد ردّت في يوليو من العام الماضي طلبا لتعليق رفع الحصانة عن البرلمانيين الثلاثة، معتبرة أنه من غير المرجّح تنفيذ مذكرات التوقيف الإسبانية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "أ ف ب"