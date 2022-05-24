"إف بي آي" يتحقق من سوء تصرف عملائه أثناء التحقيق في العلاقات بين ترامب وروسيا

يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مراجعة لتحديد سوء السلوك المحتمل لعملائه خلال التحقيق في التعاون المزعوم للرئيس السابق دونالد ترامب وروسيا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.

ووفقا لما نقلته CNN يوم الثلاثاء عن شهادة العميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي كيرتس هايدي التي قدمها في المحكمة، ستتحقق الإدارة بعناية من تصرفات عدد من العملاء، بمن فيهم هو. على سبيل المثال، تم إخضاع هايدي للتدقيق لأنه لم يتحقق من معلومات نفي ذات صلة بالتحقيق.

وقال هايدي إنه إذا تم اكتشاف مخالفة، فقد يواجه الموظفون إجراء تأديبيا أو حتى الفصل من العمل.

وكان المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر، الذي تم تعيينه مدعيا عاما خاصا للولايات المتحدة في مايو 2017، يحقق في مزاعم التدخل في الانتخابات وعلاقات ترامب بروسيا. وفي 18 أبريل 2019، أصدرت وزارة العدل الأمريكية تقرير مولر النهائي. واعترف المدعي الخاص بأنه لم يتم الكشف عن تواطؤ بين موظفي حملة ترامب وموسكو. ونفى الرئيس الأمريكي السابق ومساعدوه مرارا مزاعم أي اتصالات غير لائقة مع المسؤولين الروس خلال الحملة الانتخابية. كما نفت موسكو مرارا مزاعم محاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية.

المصدر: تاس