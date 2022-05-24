شرودر يقول إنه رفض منذ فترة طويلة الترشح لمجلس إدارة "غازبروم"

قال المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه رفض منذ فترة طويلة ترشيح نفسه في مجلس إدارة شركة "غازبروم".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عنه قوله: "لقد رفضت منذ فترة طويلة الترشح لعضوية مجلس الإشراف على شركة غازبروم".

وأضاف شرودر أنه أبلغ الشركة بهذا الأمر. وبحسب ما قاله فإنه مندهش من ظهور تقارير "تشير إلى عكس ذلك".

وفي وقت سابق، أعلن غيرهارد شرودر وماتياس وارنيغ استحالة تمديد صلاحياتهما في مجلس إدارة "روس نفط".

المصدر: نوفوستي