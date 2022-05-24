الخارجية الأمريكية: دوريات القوات الجوية الروسية الصينية تشير إلى صداقة لا حدود لها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده ترى في الدوريات الجوية العسكرية الروسية والصينية المشتركة فوق المحيط الهادئ دليلا على أن الشراكة بينهما لا حدود لها.

وقال: "أجرت روسيا والصين دوريات عسكرية مشتركة مع قاذفاتهما الاستراتيجية الثلاثاء.. مرت الدورية، كما نفهمها، فوق بحر اليابان ثم عبر بحر الصين الشرقي وبحر الفلبين".

وأضاف: "يبدو أن هذه التدريبات قد تم التخطيط لها من قبل كلا البلدين مقدما".

وتابع: "قرار بكين التعاون مع موسكو بهذه الطريقة، على خلفية الأزمة المستمرة في أوكرانيا وخطاب الكرملين الخطير حول الأسلحة النووية، يوضح، وأنا أقتبس، الشراكة بلا حدود".

وشدد برايس أيضا، على أن "الولايات المتحدة مستعدة لحماية الحلفاء في المنطقة".

المصدر: "تاس"