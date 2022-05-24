17 قتيلا من الروهينغا الفارين من ميانمار بغرق زورق

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا من أقلية الروهينغا في ميانمار حتفهم، بعدما انقلب قارب كانوا يستقلونه بحثا عن ملجأ في بلد آخر.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن "صدمتها وحزنها" بشأن الحادث، وأشارت في بيان إلى أن ما لا يقل عن 17 من الروهينغا- بينهم أطفال- لقوا حتفهم.

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وأضافت في البيان أن القارب غادر ولاية راخين الغربية الخميس الماضي، وواجه طقسا سيئا، بعد يومين قبالة منطقة أيياروادي على الساحل الجنوبي الغربي لميانمار، ما أدى إلى انقلابه.

وكان أكثر من 700 ألف من الروهينغا، وهي أقلية مسلمة، فروا من البلاد إلى بنغلاديش المجاورة منذ أغسطس 2017، هربا من حملة وُصفت بالوحشية لمكافحة التمرد شنها جيش ميانمار عقب هجوم لجماعة متمردة من الروهينغا في ولاية راخين.

وكانت الحكومة الأمريكية وصفت مؤخرا أفعال جيش البلاد بأنها إبادة جماعية، بينما نفت حكومة ميانمار الاتهامات بأن قوات الأمن ارتكبت عمليات اغتصاب وقتل جماعي وأحرقت آلاف المنازل.

المصدر: "أسوشيتد برس"