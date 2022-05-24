إصابة شخص في إطلاق نار على مدرسة ابتدائية في تكساس الأمريكية

أصيب شخص واحد على الأقل يوم الثلاثاء في إطلاق نار على مدرسة ابتدائية في يوفالدا بولاية تكساس الأمريكية، بعد أن تحصن مشتبه به في المبنى.

وكتب الصحفي بيل ميلوجين على تويتر: "وقع إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في يوفالدا، تكساس. أخبرني قسم السلامة العامة في تكساس وعمدة يوفالدا دون ماكلولين أن شخصا واحدا أصيب بالرصاص وأن مطلق النار ركض إلى [مبنى] المدرسة. القسم <.. .> يقول إن مطلق النار تحصن في المدرسة".

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قبل أيام، عن ارتفاع عدد جرائم إطلاق النار على التجمعات في الأماكن العامة في البلاد بنسبة 52.5% عن العام 2020.

وقال المكتب في تقرير إنه "تم تسجيل 61 حادث إطلاق نار على أنها "حوادث إطلاق نار نشطة"، وهي الحوادث التي ينفذها شخص أو أكثر بأسلحة نارية بقصد القتل أو محاولة القتل في أماكن التجمعات".

المصدر: وكالات