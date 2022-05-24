"بوليتيكو": بايدن قرر إبقاء الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأمريكية

أفادت صحيفة "بوليتكو" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر إبقاء الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، مما زاد من تعقيد الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقال مصدر مطلع إن بايدن نقل قراره خلال مكالمة هاتفية في 24 أبريل، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مشيرا إلى أن "القرار تم إبلاغه لبينيت على أنه نهائي وأن نافذة الامتيازات الإيرانية قد أغلقت".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" في عام 2019. وكان هذا التصنيف جزءا من حملة "الضغط الأقصى" التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

المصدر: "بوليتيكو"