ترامب: لست قلقا من ترشح بينس للرئاسة ضدي عام 2024

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ليس قلقا من احتمال أن يترشح نائبه مايك بينس ضده في الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2024.

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" عن احتمال ترشح بينس: "لن أهتم بذلك.. يشعر الناس بخيبة أمل كبيرة في مايك، وإذا ترشح، لا أعتقد أن ذلك سيكون مشكلة"، مشيرا إلى استطلاعات الرأي التي أظهرت أنه سيتقدم بسهولة على بينس والمرشحين الجمهوريين الآخرين في الانتخابات التمهيدية.

وأضاف: "إذا نظرت إلى استطلاعات الرأي، فأنا متقدم بصورة كبيرة. حصلت على نسبة تأييد تبلغ 98% في الحزب الجمهوري".

وأعلن بينس في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيدعم حاكم جورجيا بريان كيمب، شخص انتقده ترامب علانية، بينما دافع ترامب بقوة عن منافس كيمب، السيناتور الجورجي السابق ديفيد بيرديو.

وألمح يوم أمس إلى أنه مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ضد ترامب.

المصدر: The Hill