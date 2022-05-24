رئيس بولندا يتهم ألمانيا بالحنث بوعد تزويد بلاده بدبابات بدلا عن المرسلة لأوكرانيا

اتهم الرئيس البولندي أندريه دودا ألمانيا بالحنث بوعد تزويد وارسو بدبابات "ليوبارد" بدلا من تلك التي أرسلتها وارسو إلى كييف.

وقال الزعيم البولندي لصحيفة "دي فيلت": "معظم ترسانتنا من الدبابات في القوات المسلحة البولندية تتكون من دبابات ألمانية من نوع ليوبارد. إذا دعمتنا ألمانيا، إذا تلقينا بديلا كجزء من تبادل دائري، سنكون سعداء للغاية"، مضيفا أن "مثل هذا الوعد تم القيام به ولكن لم يتم تنفيذه".

ووفقا لدودا، زودت بولندا أوكرانيا بالدبابات، على أمل الحصول على مركبات مماثلة من الناتو، في المقام الأول من الولايات المتحدة وألمانيا، في المقابل. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، في إطار ما يسمى التبادل الدائري، أنها ستزود دول أوروبا الشرقية بمعدات عسكرية جديدة، مقابل تزويد أوكرانيا بمعدات قديمة.

المصدر: وكالات