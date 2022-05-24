عثر على ملف شخصي لأحد مقاتلي آزوف في قاعدة "ماريوبول" للكتيبة المتطرفة، حيث لم يتم التعريف عنه باسمه الأول والأخير، ولكن تحت رقم تسلسلي مخصص له.

على أراضي قاعدة "ماريوبول" التابعة لكتيبة "آزوف" النازية، الواقعة في المنطقة المجاورة مباشرة لمدرسة في المدينة، تم العثور على صورة لشاب، عاري الصدر، حليق الشعر، حاملا لافتة. مع الرقم 97 في يديه. لا اسم أول ولا اسم العائلة ولا أحرف أولى من اسمه على هذه الصورة.

وفي نفس المكان، في قاعدة "آزوف"، عثر على "خصائص الخدمة للمجند رقم 97" "وتقييمات المجند رقم 97 خلال دورة تدريب قتالي".

وفي هذه الوثائق، اسم العائلة والأحرف الأولى للمتطرف موجودة بشكل مختصر. وتم وضعها بين قوسين بجوار أرقام الرقم التسلسلي.

وحسب الوثائق، فإن المقاتل رقم 97 شيفتشوك آر في، البالغ من العمر 19 عاما تدرب على الأسلحة النارية وتدريب عسكري، ودورة الطب التكتيكي المعتمد من قبل الجيش الأمريكي.

وكتبت جميع وثائق مقاتل "آزوف" باللغة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي