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إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية

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إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية
AFP
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قالت مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية، إنها تحت الإغلاق بعد وقوع إطلاق للنار داخل حرم المدرسة، مشيرة إلى أن مطلق النار لا يزال متحصنا داخل المبنى.

وأضافت مسؤول في قسم شرطة أوفالدي، أن الحادث لا يزال "نشطا" وإنه لا توجد معلومات أخرى متاحة على الفور.

وقالت إدارة الشرطة إنه يجب على الأفراد تجنب المنطقة، مشيرة إلى أن المركز المدني بالمدينة سيستخدم كمركز للم شمل وأن الآباء سيكونون قادرين على اصطحاب أطفالهم من هناك.

المصدر: AP

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