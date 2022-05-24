الرئاسة الفرنسية تبحث عن طرق للالتفاف على "فيتو بودابست" على حظر النفط الروسي

ذكرت الرئاسة الفرنسية أن حق النقض من دولة هنغاريا على الحظر الذي يبحث الاتحاد الأوروبي فرضه على إمدادات النفط الروسية لا يزال من الممكن التغلب عليه "في الأيام المقبلة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد ممثلي قصر الإليزيه قوله: "لا يزال هناك احتمال أنه في الأيام المقبلة سيكون من الممكن التغلب على حظر هنغاريا على إمدادات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي".

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ووفقا له، يجري حاليا النظر في العديد من الخيارات لاختراق هذا الفيتو.

وأعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، في 21 مايو بأن اقتصاد بلاده "سيدمر" في حال حظر توريدات الغاز من روسيا.

وقال سيارتو في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "اقتصادنا سيدمر من دون الغاز الروسي ناهيك عن الإصلاح التقني لمصافينا لغرض تكرار أنواع أخرى من النفط والغاز غير الروسية، والذي سيتطلب استثمارات إضافية بحجم 550 مليون يورو".

وأضاف أن الحجم الإجمالي من الاستثمارات لمثل هذه المهمة قد يبلغ حوالي مليار يورو.

وأكد سيارتو أنه في ظروف الغياب الكامل للنفط الروسي سيكون من المستحيل بالنسبة لهنغاريا أن تستورد النفط بالكميات الكافية من مصادر أخرى.

المصدر: وكالات