كشفت وزارة أمن الدولة في جمهورية لوغانسك، عن قيام موظف ببعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المنطقة، بجمع معلومات عن وحدات الميليشيا الشعبية لصالح أجهزة المخابرات الأمريكية.

وقالت الهيئة الأمنية في بيان: "في سياق الأنشطة التي نفذتها وكالات الأمن في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم الكشف عن حقائق استخدام أجهزة المخابرات الأمريكية لممثل فريق لوغانسك التابع لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لجمع معلومات استخبارية عن وحدات الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وتوثيقها".

وبحسب الوزارة، فإن نائب رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المواطن الأمريكي جورج ليفيتسكي، "أقام علاقة سرية" مع أحد السكان المحليين في لوغانسك الذي عمل كمترجم، وأعد وقدم إلى ليفيتسكي معلومات عن الفيلق الثاني للجيش التابع للميليشيا الشعبية للجمهورية، ما يعتبر كشفا لأسرار الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن المواطن المحلي حصل على البيانات "من خلال الاستعانة بجنود الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك والمراقبة خلال فترة الدوريات المنتظمة لخط التماس كجزء من مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، معلنة فتحها قضية جنائية ضد المترجم بموجب مادة "الخيانة العظمى".

المصدر: نوفوستي