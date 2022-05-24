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الأمم المتحدة تعلق على خطط تركيا لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع سوريا

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الأمم المتحدة تعلق على خطط تركيا لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع سوريا
Legion-Media
ستيفان دوجاريك
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أكد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن سوريا بحاجة إلى تسوية سياسية ومساعدات إنسانية، وليس عمليات عسكرية قرب حدودها.

وقال دوجاريك معلقا على خطط تركيا لإنشاء منطقة أمنية بالقرب من حدودها الجنوبية: "نحن ندافع عن وحدة أراضي سوريا. سوريا لا تحتاج إلى عمليات عسكرية. سوريا بحاجة إلى حل سياسي والمزيد من المساعدات الإنسانية. ونحن نعمل على هاتين المسألتين".

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة مستمرة بإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم على طول حدود البلاد الجنوبية مع سوريا.

وصرح الرئيس التركي بأن بلاده تستعد لشن عملية عسكرية جديدة للرد على الهجمات التي تهدد أمن تركيا القومي.

المصدر: تاس

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