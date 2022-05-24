مقاتلة يابانية تقترب من قاذفة استراتيجية روسية خلال دورية مشتركة مع سلاح الجو الصيني (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لاقتراب مقاتلة F-15 يابانية من القاذفة الاستراتيجية الروسية Tu-95MS، التي شاركت في دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويظهر الفيديو الذي تم إلتقاطه من إحدى طائرات Tu-95MS، اقتراب إحدى مقاتلات F-15 لمسافة عدة عشرات الأمتار من الطائرة الروسية. واقتربت المقاتلة اليابانية من طائرة القوات الجوية الروسية من جهة وحدة التحكم في الجناح الأيسر، ولاحقا تظهر اللقطات مقاتلة مماثلة على الجانب الأيمن من طائرة Tu-95.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعة جوية مشتركة من حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز Tu-95MS التابعة للقوات الجوية الروسية وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز Khun-6k التابعة لسلاح الجو الصيني، برفقة مقاتلات روسية من طراز Su-30SM، قامت بدوريات جوية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي. وفي مراحل معينة من الطريق، رافقت المجموعة مقاتلات F-2 من سلاح الجو الكوري الجنوبي وF-15 من سلاح الجو الياباني.

وأكد القائد العام للقوات الجوية الروسية، سيرغي سوروفكين، أن الطائرات الروسية والصينية تصرفت بدقة بما يتفق مع أحكام القانون الدولي، ولم يتم انتهاك المجال الجوي للدول الأجنبية، موضحا أن الدوريات المشتركة مخطط لها وليست موجهة ضد دول ثالثة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية